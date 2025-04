Respiri di Bellezza ’Coremedia’ per due volte

La danza visionaria di Ariella Vidach per la prima volta a Grosseto, ospite della rassegna ’Respiri di Bellezza’, promossa da Con.Cor.DA/Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse con il patrocinio di Comune di Grosseto e Fondazione Le Mura di Grosseto e con il sostegno di Fondazione Cr Firenze.

L’artista – famosa per le sue performance che fanno danzare luci, suoni e corpi – porta in scena ’Coremedia’ un intervento performativo con corografie inedite e site specific inserite in un contesto spazio-temporale che espande le dimensioni del reale e colloca i danzatori e il pubblico in ’soglia’.

Uno spazio intermedio ibrido, al limite del confine tra realtà e virtualità, dove è possibile sperimentare nuove percezioni del corpo e dell’ambiente, relazionandosi con gli elementi che lo compongono così come con i soggetti che lo animano.

La grande danza internazionale oggi arriva dunque al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto con un doppio spettacolo: il primo alle 17 e il secondo alle 18.30 nella splendida cornice della ex chiesa dei Bigi.

Si apre così con uno spettacolo che promette di incantare il nuovo ciclo di eventi che farà dialogare la danza e l’arte.

A seguire, venerdì 18 maggio, andrà in scena la Compagnia belga IreneK che offrirà al pubblico due performance molto interessanti: ’Water, Power, Space’ e ’Histoire des pommes’.

Chiude questo secondo ciclo della rassegna ’Notturni’ che sarà proposto dalla Compagnia veneta TocnaDanza, in programma il 6 giugno.

Il biglietto per l’ingresso allo spettacolo (che consente anche la viista al Museo) costa 3 euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo prenotazioni: [email protected]