Passeggiata culturale e performance di danza. È la formula con la quale "Respiri di Bellezza-Outsiders", lo spettacolo firmato da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva fa tappa a Castiglione della Pescaia (oggi alle 19.30 in piazza Solti) e Grosseto (domani alle 19.30 in piazza Baccarini). Gli spettacoli (a ingresso libero) saranno preceduti da una passeggiata culturale a cura dell’associazione "Le Orme". La passeggiata è prevista alle 18 e per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 346 6524411.

I danzatori Luciano Nuzzolese, Livia Da Soghe, Cosimo Vittorione e Irene De Santis daranno corpo e vita ad uno spettacolo emozionante che è un inno alla fugacità e alla fragilità dell’esistenza umana.