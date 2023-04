Renzo Renzi saluta "Adesso nuovo impulso per Lirica in Piazza"

"Nove anni di direzione artistica di un festival è un arco di tempo molto importante. I festival, come anche le istituzioni musicali, hanno bisogno di un ricambio che infonda nuovo impulso, nuove idee e nuove energie al progetto artistico". Inizia così il saluto di Renzo Renzi, direttore artistico di "Europa Musica" che lascia la direzione artistica di Lirica in Piazza, dopo 9 anni di attività e ringrazia la città di Massa Marittima per la bellissima esperienza. "In questi anni è stato fatto un lavoro importante di rilancio di ‘Lirica in Piazza’ – ha continuato – che ha portato ad avere nell’ultima rappresentazione, prima della pandemia, circa 1.300 spettatori. La ripartenza nel 2022 ha dimostrato la voglia del pubblico di tornare a partecipare agli eventi dal vivo. Ciò è stato possibile anche grazie al sostegno di tutta l’amministrazione". Poi prosegue: "Desidero ringraziare con gratitudine e affetto lo splendido ufficio Cultura del Comune nelle persone di Roberta Pieraccioli e Giovanna Santinucci che, tra i loro mille impegni, rappresentano la colonna portante di ‘Lirica in Piazza’. In questi anni di collaborazione l’elenco delle persone che vorrei ringraziare per la vicinanza e l’affetto sarebbe lunghissimo. Quando si ha la responsabilità di una manifestazione importante e complessa, come Lirica in Piazza, si finisce per tormentare (simpaticamente) chiunque possa aiutare la causa. Devo dire che sono in pochi a cui non abbia chiesto un aiuto, anche per piccole cose, trovando sempre disponibilità e simpatia". Poi chiude: "Non posso però esimermi dal ringraziare la Proloco, l’ufficio stampa del Comune, tutto il personale che ha gestito la piazza con infinita pazienza, il referente tecnico del comune Gregorio Pettorali e poi i commercianti, gli albergatori, i ristoratori e i gestori dei bar che hanno accolto musicisti e tecnici che, ogni anno, hanno invaso la splendida Massa Marittima. Ovviamente un pensiero affettuoso al Maestro Morgantini sempre appassionato ed entusiasta. Ancora un grazie ai tanti musicisti e tecnici che con la loro professionalità e la loro arte hanno reso possibile la realizzazione di tante grandi opere. Un ultimo ringraziamento al gruppo di lavoro di Europa Musica per il loro impegno e l’amore per l’arte che manifestano in ogni azione. Sono certo che ‘Lirica in Piazza’ crescerà sempre più".