"Reinventare insieme il futuro", incontro pubblico alle Clarisse

Si chiama "Reinventare insieme al futuro". Ed è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Consiglio di frazione Niccioleta, la Comunità di Fenice Capanne, il Comitato Lido Santini, in programma mercoledì 15 alle 16.30 nella sala Mariella Gennai, alla biblioteca dell’ex Convento delle Clarisse a Massa Marittima. Sul tavolo della discussione le prospettive di resilienza dei paesi post-minerari delle Colline Metallifere. Verrà effettuata anche una riflessione sulla base del report dell’esperienza partecipata di Niccioleta e un successivo dibattito. Nei giorni scorsi il comitato Lido Santini fece un appello al Comune "affinchè gli uffici preposti possano fornire un quadro statistico aggiornato di Massa Marittima centro e "frazioni", per capire la struttura sociale presente e fare qualche previsione futura su: natalità, vecchiaia e immigrazione. Qualche idea su come rivitalizzare i paesi interni per migliorare i servizi, l’attrattiva turistica, la qualità della vita di chi vi risiede".