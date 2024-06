Regata dei 4 Forti. Doppietta della Stella. Il rione vince. Palio e Paliotto

La Stella vince la 45^ edizione della Regata Remiera dei 4 Forti, portando a casa il quinto successo consecutivo e la doppietta con la vittoria dell’equipaggio del Paliotto. L’equipaggio da battere era proprio quello biancoceleste, che si era aggiudicato l’ultima edizione e le altre tre precedenti che le erano valse la conquista della Coppa d’Oro, mentre per il Paliotto aveva vinto la Regata 2023 il Forte Filippo. Il Palio si è corso in dieci "vasche" nello specchio acqueo del porto di Porto Ercole, con la lunghezza complessiva di 2.720 metri. Le prime due "vasche" hanno visto partire bene il Forte Filippo, ma dalla seconda girata la Stella è passata in testa, non mollando più la prima posizione fino al traguardo, con il tempo di 17’ 32“. In seconda posizione il Santa Caterina, terzo Forte Filippo e quarta la Rocca. La Stella (presidente Marco Astore) ha vogato con Giorgio Stronchi, Matteo Astore, Umberto Fusini, Gianluca Santi, Manuel Scotto (riserva Andrea Santi). Il Santa Caterina (presidente Bruno de Angelis) con Marco Fiorentini, Fernando Parodi, Simone Sinibaldi, Alessandro Massa, Tommaso Antongini (riserva Gabriel Berti). Forte Filippo (presidente Claudio Fanteria) con Giulia Sinibaldi (prima partecipazione di una donna nella storia del Palio), Thomas Chiodo, Alvaro Chiodo, Marco Matteucci, Valerio Capitani. La Rocca (presidente Lorenzo Rispoli) con Massimiliano Lucignani, Simone Costagliola, Fabrizio De Dominicis, Francesco Ventura, Dennis Fanciulli. Vittoria della Stella anche nel Paliotto, seguita da Rocca, Forte Filippo e Santa Caterina. Hanno gareggiato per la Stella Leonardo Fusini, Tommaso Trillocco, Niccolò Fiorentini, Mirco Legler, Tommaso Pacchiarotti. Per la Rocca: Giacomo Bagnoli, Samuel Albania, Leonardo Chegia, Tommaso Stronchi, Devinda Lakshman. Per Forte Filippo Giulia Sinibaldi, Alessio Carotti, Luigi Canessa, Niccolò Chiodo, Filippo Della Monaca. Per Santa Caterina Giacomo Moretti, Antonio Scotto, Francesco Coli, Costin Lichi Neagu, Andrea Costagliola (riserva Angelica De Angelis). Oggi proseguiranno i festeggiamenti in onore del patrono di Porto Ercole Sant’Erasmo. Alle 20,30 processione a mare con la reliquia del patrono e alle 23,30 fuochi d’artificio.

Andrea Capitani