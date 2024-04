Redditi pro capite. Capalbio è il comune più ricco in Maremma. Ultimo Roccalbegna

La Maremma è ricca o povera? Dipende di quale comune si parla, forse vale il detto "comune che vai reddito che trovi". Nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso la classifica stilata sulla base dei redditi del 2022 emersi dalle dichiarazioni dei redditi del 2023 e tra i 28 comuni della provincia di Grosseto ci sono delle differenze. la cartina geografica dei redditi della provincia insomma è variegata, ad incidere sui redditi medi sono ad esempio in numero dei pensionati, i giovani contribuenti e contribuenti particolarmente facoltosi. Il comune più "ricco", o meglio, quello dove il reddito pro capite è più alto è Capalbio con 24.502 euro, seguono Castiglione della Pescaia e Grosseto rispettivamente con 21.725 euro e 21.325 euro. Poi progressivamente si scende fino all’ultimo posto che è occupato dal comune di Roccalbegna, dove il reddito medio non supera la soglia dei 14.705 euro. Cifre queste che si distanziano molto dai redditi di comuni italiani virtuosi, ad esempio il comune italiano con reddito pro capite più alto è Portofino che sfonda la soglia dei 90mila euro (90.610 euro). In Toscana invece a primeggiare è un piccolo comune, Lajatico, in provincia di Pisa, con 52.955 euro di media e va detto che qui ad alzare la media potrebbe essere Andrea Bocelli, residente proprio del piccolo comune pisano. Sempre a livello regionale, Grosseto è il terz’ultimo capoluogo di provincia, dietro ha solo Prato e Massa. Detto questo gli altri comuni grossetani come stanno messi? Il primo fuori dal podi è Monte Argentario con una media di 20.589 euro, seguono Orbetello 20.281 euro, Isola del Giglio 20.154 euro e Follonica 20.029. Il primo amiatino è Castel del Piano con 19.377 euro, seguono Santa Fiora 19.325 euro, Massa Marittima 18.976 euro, Scarlino 18.527 euro, Arcidosso 18.357 euro, Monterotondo Marittimo 17.970 euro, Magliano in Toscana 17.726 euro, Gavorrano 17.425 euro, Pitigliano 17.092 euro, Civitella Paganico 17.052 euro e Cinigiano 16.849 euro. Gli ultimi dieci sono per lo più piccoli comuni di aree interne dove si risente anche di più dei problemi legati al ricambio generazionale e dove non ci sono grandi insediamenti artigianali. Seggiano ha un reddito medio di 16.833 euro, Manciano 16.775 euro, Campagnatico 16.718 euro, Montieri 16.676 euro, Roccastrada 16.617 euro, Castell’Azzara 16.458 euro, Scansano 16.093 euro, Semproniano 15.932 euro e in penultima posizione Sorano con appena15.152 euro.