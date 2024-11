Recondite Armonie. Tre concerti in "Bianco e Nero"

Inizia oggi e si concluderà domenica la quinta edizione della rassegna "Autunno in Bianco e Nero - Giornate pianistiche internazionali" promossa dall’associazione Culturale Recondite Armonie (sotto la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e della scuola di musica "Chelli".

Oggi alle 17.30, nella sala "San Paolo" del Seminario vescovile in via Ferrucci, concerto di Alessandro Marano che proporrà un avvincente programma con la Sonata n.32 op.111 di Beethoven, l’ultima scritta dal celebre compositore tedesco, la Ballata n. 2 in si minore di Liszt, Danza sacra e duetto finale dall’"Aida" di Verdi e Fantasia sui temi dell’opera "Rienzi" di Wagner sempre nelle trascrizioni di Liszt. Per informazioni e prenotazioni 3206812722.

Domani alle 19.30, invece, sempre nel Seminario vescovile, si svolgerà il concerto dei giovani pianisti partecipanti alla Masterclass del maestro Carlo Palese. Sul palco Francesco Boffi, Bendetta De Pietro, Carlotta Anna Denevi, Josip Nikola Garic, Emma Guercio, Maria Medvedeva, Francesco Nacucchi, Francesco Pilici. Ingresso gratuito.

Domenica alle 17.30 serata conclusiva nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco dove andrà in scena "Solisti & Orchestra" con i giovani musicisti di Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretti dal maestro Massimo Merone. Solisti alcuni brillanti talenti già vincitori, nonostante la giovane età, di numerosi concorsi musicali internazionali: il pianista Josip Nikola Garic dal Conservatorio di Zurigo, la pianista Emma Guercio dal Conservatorio di Milano, la pianista Maria Medvedeva dalla scuola speciale del Conservatorio "Tchaikovsky" di Mosca e la violinista Estelle Presler dal Conservatorio di Zurigo. Eseguiranno alcuni movimenti da celebri concerti per strumento solista e Orchestra di Bach, Mozart, Beethoven e Bizet. Dopo il concerto, nel chiostro del San Francesco sarà allestito un brindisi insieme ai musicisti a cura di Speroni Eventi.