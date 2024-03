Recital pianistico con Filippo Tronchi

La rassegna "Giovani in musica" di Agimus, diretta dal maestro Gloria Mazzi, torna oggi alle 18 nell’aula magna del Polo "Bianciardi" in piazza De Maria, a Grosseto, con il recital pianistico di Filippo Tronchi (ingresso libero; per informazioni: 339 7960148; [email protected]; www.agimusgrosseto.it).

Il programma prevede l’esecuzione della "Sonata KV 331" di Mozart, della "Partita n. 5" di Bach, della "Polacca op. 53" di Chopin e del "Valzer" di Puccini, oltre a un "Valzer" composto dallo stesso Filippo Tronchi.

Nato nel 2007 a Grosseto, Filippo Tronchi (nella foto) ha iniziato lo studio del pianoforte a tredici anni con l’insegnante Jacopo Mai e si è esibito in pubblico per la prima volta nel giugno del 2021 nella chiesa della Misericordia a Grosseto, partecipando al progetto internazionale musicale "Recondite Armonie". Dall’anno scolastico 2021/22 è iscritto al Liceo musicale del Polo "Bianciardi" di Grosseto e studia pianoforte con la professoressa Gloria Mazzi. Nel maggio 2022 ha partecipato al concorso musicale "San Vincenzo", vincendo il primo premio assoluto in duo e il primo premio da solista; nel giugno 2022 ha partecipato al concorso musicale provinciale a Grosseto, vincendo il primo premio.