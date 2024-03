Realizzazione di murales. Variazioni al traffico

Odinanze per regolare il traffico nelle due frazioni di Bagno e Caldana, perché l’installazione di ponteggi per la realizzazione di due murales che rientrano nel progetto Street Art. Il tutto avverrà oggi a Bagno di Gavorrano e giovedì a Caldana. Così il Comune, per consentire la realizzazione di queste opere, ha stabilito, per le giornate in questione, il senso unico alternato in via Nuova a Caldana nella zona interessata dall’intervento, vietando la sosta dei veicoli in piazza Mariotti a Bagno sul lato destro del parcheggio. Da parte del comandante della Polizia municipale, Andrea de Sensi, si è ritenuto utile e necessario apportare queste modifiche al traffico per consentire agli artisti della Street Art di operare in tutta tranquillità per regalare, sia alla frazione ex termale che alla città di San Biagio, due opere d’arte che abbelliranno il contesto cittadino. Gavorrano, grazie al maestro della Strett Art, Maupal ,vanta già un’importante opera all’interno del scuola di Gavorrano.