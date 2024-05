Rassegna "Non ci resta che ridere". Due volte "Shakespeare" e le premiazioni

Si chiuderà domenica l’edizione numero 14 del festival "Non ci resta che ridere", giornata che proporrà lo spettacolo fuori concorso "Shakespeare a cinque" messo in scena dalla compagna "I Teatranti di Fabio Cicaloni" (doppia rappresentazione al teatro degli Industri: alle 17 e alla 21) e le premiazioni (alle 19).

Ecco le nomination. Miglior attore protagonista: Ernesto Picolli - Cose Turche (Il Teatraccio); Giacomo Moscato - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio); Roberto Alessi - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui). Migliore attrice protagonista: Maria De Michele - Cose Turche (Il Teatraccio); Rosa Ascione - Cose Turche (Il Teatraccio); Simona Bandettini - Tango, monsieur (Su il sipario). Miglior attore caratterista: Mauro Rosati - Tango, monsieur (Su il sipario); Filippo Bonifazi - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio); Vincenzo Palmucci - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui). Migliore attrice caratterista: Virginia Corongiu - Cose Turche (Il Teatraccio); Elisabetta Loppo - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui); Tiziana Stanganini - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui). Miglior regia: Claudio Matta per Cose Turche (Il Teatraccio); Giacomo Moscato per 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio); Nicoletta Terzano per Tango, monsieur (Su il sipario). Miglior spettacolo: Cose Turche (Il Teatraccio); 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio); Tango, monsieur (Su il sipario). Miglior under 40: Filippo Bonifazi - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio); Alessandra Pannini - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio); Giuseppe Davitti - Tango, monsieur (Su il sipario).

Per assistere alla premiazione, sarà possibile arrivare in teatro alle 17 e godersi lo spassosissimo spettacolo "Shakespeare a 5" dei Teatranti di Fabio Cicaloni. Al termine, intorno alle 19, si svolgerà la premiazione. La prevendita per l’ultimo spettacolo è nell’edicola "La Pace", accanto al Sacro Cuore.

"Shakespeare a cinque" è il nuovo spettacolo della Compagnia diretta da Fabio Cicaloni (nella foto) e sul palco, insiema a lui, saliranno Bernardino Tartaglia, Nicola Draoli, Fabrizio Cattarella e Giacomo Mantiglioni.