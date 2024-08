Rassegna cinematografica al Molino Hub. Prima "L’avanposto" poi "Tiburzi"

Prosegue la rassegna CineHub grossetano, il cinema sotto le stelle nel centro culturale polifunzionale MolinoHub.

Tema centrale delle serate che verranno sarà la Maremma, ad iniziare da oggi con il documentario "L’avamposto" di Edoardo Morabito, che racconta l’affascinante storia di Christopher Clark, scozzese ma maremmano d’adozione, che ha vissuto per più di due decenni in Amazzonia con l’obiettivo di far sì che tecnologia e natura potessero coesistere. Il suo più grande desiderio è stato quello di attirare l’attenzione del governo brasiliano dell’opinione pubblica mondiale sull’area più incontaminata della foresta; sarà presente il fratello del protagonista Paul Clark che dialogherà con il pubblico.

Si prosegue domani con "Tiburzi" (nella foto) di Paolo Benvenuti, film capolavoro sul più famoso brigante della Maremma, per la prima volta proiettato a Grosseto, alla presenza del regista che converserà con Antonello Ricci e con lo scrittore maremmano Filippo Cerri autore del libro "Di Macchia e di Morte".

Le proiezioni inizieranno alle 21.15, le porte di MolinoHub in versione arena cinematografica si apriranno alle 20.45, fino ad esaurimento posti, l’ingresso è con tessera socio Clan o Kansassìti.

L’iniziativa CineHub è realizzata della Mediateca Digitale della Maremma, ed è ideata dall’associazione Kansassiti Aps in collaborazione con l’associazione Clan, con il patrocinio del Comune di Grosseto con il contributo del Mic e Fondazione Cr Firenze.

Per informazioni atecadigitalemaremma.com oppure 328-4422108.