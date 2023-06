Rami e tronchi sulla spiaggia di Giannella Il sindaco: "Il più è fatto, lavoro da ultimare"

Anche nel sud della Provincia sono giorni da tutto esaurito. In questo lungo weekend di festa i litorali della Giannella e della Feniglia hanno accolto molti turisti, peccato che in Giannella la spiaggia non si è presentata accogliente come è al suo solito. Gran parte della spiaggia è ancora occupata da rami secchi e tronchi e le segnalazioni arrivano da turisti dispiaciuti perché diversi chilometri di spiaggia non si possono sfruttare. Non è ad esempio possibile passeggiare lungo mare e in alcuni tratti di spiaggia libera non è nemmeno possibile stendere un telo o piantare un ombrellone. A queste segnalazioni il primo cittadino di Orbetello, Andrea Casamenti, risponde. "Abbiamo 36 chilometri di spiagge da gestire e dunque da controllare- commenta - vorrei ricordare ai turisti che ciò che ci viene segnalato non è sporco ma legni e rami che non rimoviamo nel rispetto dell’ambiente, bensì li spostiamo nella zona delle dune. Ricordo che non facciamo alcuna attività di setaccio della spiaggia, si tratta di un litorale di alto pregio naturalistico e non possiamo entrare con i mezzi pesanti per rimuovere quello che il mare porta. Abbiamo iniziato da tempo i lavori di spostamento, adesso dobbiamo terminare proprio quel tratto di spiaggia della Giannella. Si tratta di uno spostamento manuale, quindi è un lavoro lungo, contiamo di finire entro questa settimana".