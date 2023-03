Ragazzo in difficoltà con il kite surf. Lo salva la Guardia costiera

Era entrato in acqua con il suo kitesurf e improvvisamente il mare lo ha messo in difficoltà. L’episodio è accaduto ieri nel primo pomeriggio nello specchio d’acqua davanti al bagno Nettuno, a Marina di Grosseto. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 al numero di emergenza della capitaneria di porto che prontamente ha stabilito l’operazione di soccorso. La motovedetta classe 800 è immediatamente uscita da Porto Santo Stefano e contemporaneamente la capitaneria di Marina ha allertato il "personale reperibile" del Porto della Maremma che, senza perdere un instante, ha dato la propria disponibilità a uscire con il gommone a loro disposizione per portare in salvo il ragazzp.

Dopo un quarto d’ora dal lancio della richiesta di aiuto, il gommone degli ormeggiatori ha recuperato il giovane surfista, che si era trovato in difficoltà, non riuscendo a tornare a riva. L’uomo è stato riportato sano, salvo e senza alcuna conseguenza agli ormeggi all’interno del porto turistico.