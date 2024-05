Raffaella all’Argentario. Trasmissione sabato in tv

Un documentario su Raffaella Carrà con alcune immagini dell’Argentario. "La nostra Raffaella" andrà in onda su Rai Uno sabato 25 alle 21,30. Il documentario, scritto e diretto da Emanuela Imparato con la collaborazione artistica e consulenza musicale di Rosanna Sferrazza, è prodotto da Rai Doc e Giannandrea Pecorelli per Aurora Film, con la collaborazione di Rai Teche. Nel documentario c’è anche un po’ di Argentario, con i luoghi e le persone care a Raffaella Carrà, in particolare Cala Piccola con la sua casa e il suo mare. Le riprese sono state effettuate nei mesi scorsi a Porto Santo Stefano e al cimitero nella cappella dove è installata una lapide in memoria dell’artista. E poi c’è "la Raffaella" raccontata nei ricordi dei suoi amici e del sindaco Arturo Cerulli. "Raffella Carrà ha vissuto il paese in maniera integrale – racconta il primo cittadino –. Da noi stava tranquilla e si sentiva in famiglia. Per noi era una del posto, le abbiamo conferito dei riconoscimenti come il guzzo d’oro. Spesso andavo a giocare a carte a casa sua, ma al di là del rapporto personale c’è stato un rapporto con tutta la comunità dell’Argentario. In futuro faremo delle iniziative: importante sarà "Casa Raffaella", che faremo dentro il territorio dell’ex Aeronautica militare. Questo progetto è in fase di pre-progettazione, prima andrà chiarito cosa possiamo fare nei 30 ettari che abbiamo a disposizione, ma un ettaro probabilmente sarà dedicato a questo". Energia, rigore, empatia sono state le qualità che Raffaella ha sempre messo nel suo lavoro ma anche nei rapporti con i suoi collaboratori e con tutti quei personaggi, dello spettacolo e della cultura, che oggi possono raccontare con orgoglio e affetto di aver lavorato al suo fianco o di averla incontrata. Proprio attraverso le loro voci viene fuori un ritratto sincero, attento, prezioso della "nostra Raffaella".