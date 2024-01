"Racconta un vinile", tocca a Lou Reed

Nuovo appuntamento alla libreria "QB", in piazza Pacciardi, per "Racconta un vinile". Il format ideato da Alessandro Ramacciotti, oggi alle 18 ospita Alessandro Angeli e Susanna Morante per raccontare l’album "Transformer" di Lou Reed (nella foto).

Il secondo album da solista dell’artista statunitense fu pubblicato nel 1972 e contiene brani tra i più celebri del repertorio, da "Perfect day" a "Vicious", da "Satellite of love" a "Walk on the wild side", un ritratto del bizzarro entourage con il quale era entrato in contatto nella factory di Andy Warhol ai tempi dei Velvet Underground e che rappresentò il suo primo successo da classifica.

Alessandro Angeli a Lou Reed ha dedicato il suo libro "Cammina sul lato selvaggio. Vivere e morire a New York". Il racconto indaga l’adolescenza tormentata del cantautore newyorkese nell’America perbenista degli anni Cinquanta, fino alla formazione dei Velvet Underground, quando Reed saprà dare forma e sostanza al suo genio creativo, sopravvivendo al rapporto di dipendenza con l’eroina ed esplorando tutti i più oscuri recessi della sua sfaccettata sessualità. Dopo la rottura con Andy Warhol, John Cale e infine con l’intera band, il rocker newyorkese intraprenderà la sua carriera da solista.