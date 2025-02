Racconta un vinile. Dario Canal parla di Rino Gaetano

Rino Gaetano sarà il protagonista dell’appuntamento di "Racconta un vinile", in programma oggi alle 18 nella libreria "QB" in via Colombo, a Grosseto.

Dario Canal, cantautore e musicista, con la conduzione di Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani, porterà il pubblico tra le note di "Aida", il terzo album di Rino Gaetano pubblicato nel 1977.

Il brano che dà il titolo al disco fu pubblicato come 45 giri in due diverse edizioni con due lati B diversi, "Escluso il cane" e "Spendi spandi effendi", anch’essi inclusi in quest’album.

"Aida", il brano che dà il titolo all’album, è una ballata che il cantautore aveva scritto cercando ispirazione nel reggae, in particolare nel brano "No woman no cry" di Bob Marley. "Aida" è l’Italia: una canzone tanto difficile quanto iconica, in cui Rino Gaetano ha saputo tracciare un affresco del nostro Paese nel corso del Novecento. Dal fascismo alla guerra, dal dopoguerra agli scandali e alle difficoltà degli anni ’70, in cui questo brano nasce. La canzone è il racconto del sentimento per l’Italia di un ragazzo degli anni ’70, un racconto di ombre e speranze, di disincanto e ironia, di passione e delusione.