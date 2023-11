"Raccolta differenziata, tanti gli errori che ci stanno penalizzando"

"E’ ora di cambiare la situazione della raccolta dei rifiuti".

Il gruppo di opposizione "Per l’Argentario" critica il sistema della raccolta differenziata sul promontorio, che negli ultimi rilevamenti è apparso come fanalino di coda nella provincia. "Che il sistema della raccolta dei rifiuti all’Argentario sia completamente da rivoluzionare lo abbiamo fatto presente più di una volta – dice il capogruppo Marco Nieto – ritenendolo un sistema complicato, costoso per i cittadini, poco pratico e non adatto alla raccolta differenziata di un posto turistico come il nostro. Purtroppo i nostri suggerimenti non sono mai stati presi in considerazione, speriamo che almeno le statistiche sulla percentuale di raccolta differenziata e l’alto costo della Tari possano infondere qualche dubbio al sindaco. Il nostro Comune è l’ultimo della lista in Maremma proprio per il dato fortemente negativo riferito all’anno 2022, cioè 27,58%, peggiorato al 26,23% nel corso del 2023. L’assessore all’Ambiente Michele Vaiani ha scoraggiato e demonizzato la nostra proposta di raccolta porta a porta etichettandola come un sistema molto più costoso delle postazioni interrate pubblicizzate ormai da anni, visto che nella precedente amministrazione era proprio lui a gestire il problema dei rifiuti, non riuscendo a far decollare la differenziata. Sulla base dei bilanci abbiamo notevoli risorse economiche, tanto da considerarci un Comune ricco, purtroppo questa tendenza positiva non rispecchia la raccolta differenziata. Dobbiamo necessariamente apportare un significativo cambiamento in campo della gestione dei rifiuti. Uno dei principi cardine del diritto dell’ambiente è lo sviluppo sostenibile. La tendenza negativa continua che abbiamo sui rifiuti influisce in maniera sfavorevole su vari settori: nel settore turistico non abbiamo più la bandiera Blu e, di conseguenza, questo riflette sul settore economico".