Quelli del 1979 si sono sentiti. A tutto "Volume"

Ritrovarsi dopo qualche anno è sempre emozionante. La classe 1979 di vari paesi dell’Amiata si è ritrovata a cena a Castel del Piano per festeggiare i 45 anni. "Nelle piccole comunità le persone della stessa età si conoscono quasi tutte, sull’Amiata in particolare spesso si cresce insieme, a stretto contatto – commentano gli organizzatori – e si conservano i ricordi più belli, quei ricordi che nella vita restano indelebili. Capita però di perdersi, perché la vita, il lavoro spesso portano altrove ma il legame è rimasto forte". È per questo che, grazie allo spirito di iniziativa di Mirko Boscagli e Claudio Rossi, la classe 1979 di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Castiglione d’Orcia, Monticello Amiata, Santa Fiora, Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio si è ritrovata nella discoteca "Volume" per una serata all’insegna dell’allegria.