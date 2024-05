Domande ai sindaci: "Che futuro per Massa?"

MASSA MARITTIMA

Una serie di domande. Messe nere su bianco dal "Cantiere di Comunità", che è un’associazione nata per cercare di dare una "spinta" alla politica che deve essenzialmente dare risposte ai cittadini. Cinque le domande che il "Cantiere" ha rivolto ai quattro aspiranti sindaci (Irene Marconi, Paolo Mazzocco, Sandro Poli e Andrea Vinciarelli) che sono attesi a una pronta risposta nei prossimi giorni, in vista delle elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 di giugno. La prima domanda riguarda il territorio: "Il patrimonio archeologico minerario è un elemento identitario di Massa Marittima nell’ambito delle Colline Metallifere – si afferma nella prima domanda – un’eccellenza culturale unica nel panorama Europeo: quali sono le vostre proposte per tutelare e valorizzare questo patrimonio?". Il Cantiere chiede lumi poi sulle frazioni: "Nelle frazioni del Comune mancano servizi essenziali, di conseguenza paesini e villaggi si stanno spopolando ed in alcune frazioni come Niccioleta e Prata, gli indici di vecchia hanno raggiunto livelli preoccupanti. Come pensate si possa cambiare direzione?". La Rete-Cantiere di Comunità propone di avviare un processo di rivitalizzazione delle frazioni "attraverso una progettualità che coinvolga direttamente e consapevolmente gli abitanti, nella tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, cogliendo l’opportunità offerta dalla Legge sulla partecipazione della Regione. Secondo voi, in che modo le frazioni possono uscire dalla marginalità?". La quarta domanda riguarda le prospettive delle aree delle miniere. "Siete d’accordo con la proposta di avviare una ricerca per l’utilizzo delle discariche minerarie bonificate (Niccioleta) o da bonificare (Fenice Capanne), per sviluppare un progetto di parco fotovoltaico a beneficio soprattutto delle comunità locali?". Infine "Le passeggiate patrimoniali sono uno strumento della Convenzione del Consiglio d’Europa, meglio nota come Convenzione di Faro. Condividete la proposta delle comunità di Niccioleta, Capanne/La Pesta e Valpiana di realizzare tre passeggiate lungo la “ia del Ferro"“? Il Cantiere, ha chiesto il Patrocinio del Comune di Massa Marittima: appoggiate questa richiesta?".