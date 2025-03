Quelli che sanno sempre che pesci prendere

Abbiamo intervistato Roberto di Roberto, proprietario di una pescheria a Porto S.Stefano.

Qual è il pesce più venduto nella sua pescheria?

"Soprattutto i pesci da fare alla griglia e al forno: le spigole, le orate e i dentici insieme ai calamari e ai gamberi. Quello venduto di meno sono i cefali, la sardina e anche la frittura di paranza, questo perché in casa si frigge molto meno rispetto a qualche anno fa. Il pesce più pescato negli ultimi anni sono i gamberi, mentre quello pescato di meno è il merluzzo".

Come è organizzata la sua pescheria?

"Sveglia alle 5.30, si scende in pescheria dove cominciano ad arrivare i camion che, portano i frutti di mare e qualche pesce dell’Adriatico. Iniziamo a preparare il banco con il ghiaccio dove viene messo sopra il pesce. Poi viene preparato il camioncino ambulante che serve per andare al mercato e anche il camion con cui portiamo il pesce a Grosseto. Durante il giorno si aspetta l’arrivo delle barche che portano il pesce appena pescato e l’arrivo pomeridiano del nostro peschereccio".

La richiesta di pesce è uguale in ogni periodo dell’anno?

"No. In estate arrivano molti turisti e quindi c’è molta più richiesta di pesce sia da parte dei ristoranti sia da parte dei turisti, rispetto all’inverno quando molte attività sono invece chiuse e la popolazione diminuisce. Ed anche i costi del pesce sono diversi perché in estate i pescatori riescono a vendere molto meglio sui mercati".