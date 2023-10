Quelli che hanno la Maremma nel cuore. Il libro di Minucci presentato dai Pescatori

"Per nascita e per scelta" è il titolo del libro fotografico di Francesco Minucci (nella foto) che sarà presentato domenica alle 11 ad Orbetello nella sede della cooperativa "I Pescatori", iniziativa che rientra in un più ampio programma di eventi che si svolgeranno all’interno dei locali della cooperativa presieduta da Pier Luigi Piro.

"Il libro – dice Minucci – è un lavoro fotografico di ritratti in bianco e nero che vuole raccontare la Maremma attraverso i volti di chi è nato e vissuto qui o chi dopo averla scoperta se ne è innamorato. Di chi parte o è partito, ma vuole sempre tornare, di chi ha fatto conoscere la Maremma in Italia e nel mondo e di chi ha scelto questa terra come casa o solo come rifugio. Oltre ai maremmani d’origine, sono tante le persone note, di vari settori, che hanno accettato di partecipare al progetto, come ad esempio Oliviero Toscani, Carlo Conti, Joe Bastianich, Simone Cristicchi, Giovanni Veronesi, Alessandro Benvenuti, Enzo Iacchetti, Vladimir Luxuria, Paolo Ruffini, Giuliano Amato, Caterina Balivo, Stefania Craxi, Giobbe Covatta, Nada, Giuseppe Cederna, Achille Occhetto e molti altri. Il libro si apre con un testo del compianto Maurizio Costanzo, anche lui amante della Maremma".

Pubblicato nel dicembre 2022, il volume (che ha il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Grosseto) è stato persentato (oltre che a Grosseto) anche a Roma, Firenze (nel Palazzo Strozzi Sacrati, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani), Milano, Torino (al Salone del libro, insieme a Guido Accornero, fondatore del Salone). Ad Orbetello, con l’autore dialogheranno Luca Mantiglioni, caposervizio de La Nazione, e Pier Luigi Piro, presidente della cooperativa "I Pescatori".