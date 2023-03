"Quella è una escort" Professionista nei guai

Quando l’ha vista gli è probabilmente scattato qualcosa in testa. Tant’è che avrebbe parlato con un’amica della donna e con un funzionario dell’azienda dove lavora che, fuori dall’orario di ufficio, lavorava come escort e aveva fatto una vacanza con un suo amico, facendosi pagare. La donna sostiene invece di non aver mai avuto a che fare nulla con quell’uomo, tranne quando si è presentato al servizio di accoglienza dove lavora come dipendente di una cooperativa di servizi per chiedere informazioni. Ha dunque deciso di denunciarlo. L’uomo, un architetto di 59 anni, difeso dall’avvocato Luciano Giorgi, dovrà essere processato. L’udienza è fissata di fronte al giudice di pace a novembre: l’uomo è accusato di diffamazione e il viceprocuratore ha disposto la citazione a giudizio del professionista. La vicenda è iniziata nel 2020. L’uomo adesso dovrà comparire di fronte al giudice di pace di Grosseto per affrontare il processo per diffamazione.