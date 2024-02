PuntoInsieme e sociale. Cambiano le aperture

Lo sportello PuntoInsieme e il punto di accesso al sociale aprono al pubblico il mercoledì. Già da questa settimana si è verificata la nuova apertura settimanale dello sportello PuntoInsieme. Questo servizio è dedicato alla non autosufficienza, e per il punto di accesso ai servizi sociali. Il giorno di apertura settimanale del PuntoInsieme e del Pas, infatti, non è più il venerdì ma il mercoledì, dalle 9.30 alle 12, sempre nella sede del Distretto socio sanitario di via Ombrone. E sempre in via Ombrone su appuntamento, è possibile fissare un colloquio con l’assistente sociale ogni mercoledì, per avere informazioni e assistenza sul sistema di servizi messi in campo dalla Società della Salute. PuntoInsieme è un servizio rivolto alle persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari. Di fatto costituisce la porta d’ingresso ai servizi ed alle prestazioni in favore delle persone che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni. Sono circa 300 gli sportelli diffusi su tutto il territorio regionale.