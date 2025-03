Pulizia strade: "Serve agire anche a mano"

ORBETELLO

Dal gruppo civico ’Orbetello al centro’arrivano proposte per il decoro del centro storico cittadino sula base di istanze e segnalazioni arrivare da numerosi residenti. "La cura e la pulizia dei centri storici – sostiengono dal Gruppo Civico ’Orbetello al Centro’ - deve prevedere, quando lo spazzamento è affidato ad esterni, come oggi praticamente avviene in tutti i territori comunali, dei parametri precisi". "Come ci hanno scritto e detto molti cittadini residenti e turisti, le spazzatrici - aggiungono - non arrivano da tutte le parti, vanno pertanto programmate pulizie delle strade da ambo i lati, altrimenti una parte del sedime è fin troppo spazzata, la restante resta piena di vari rifiuti. Così come ci sono da prevedere spazzamenti tradizionali e a mano in alcune zone, che non vengono mai pulite, anche ad Orbetello". Secondo gli esponenti della lsta civica,sarebbero da programmare anche " interventi di controllo, rimozione dei cartoni lasciati fuori per strada, la cura e riparazione dei cestini per le carte e nei giardini. Una migliore cura e igiene deve inoltre prevedere controlli mirati per prevenire che ci siano animali domestici che sono lasciati liberi dai proprietari di fare e lasciare bisogni per terra".

M.C.