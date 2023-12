Pugno in faccia all’agente, caos in Corso Carducci. Arrestato artista di strada

Grosseto, 30 novembre 2023 – Erano le 12.45 di ieri quando in Corso Carducci, all’incrocio con via Goldoni, è scoppiato il caos. E’ scoppiata una vera e propria lite in strada, tra i passanti che in quel momento erano numerosi, vista l’ora di punta: protagonisti questa volta sono stati in una colluttazione il solito artista di strada che canta nel centro storico e un agente della Polizia municipale in borghese. Il violento diverbio si sarebbe acceso in seguito ad un possibile controllo da parte dell’agente che stava facendo i soliti controlli di routine nel cuore del capoluogo durante la mattina.

Sembra che il ragazzo, quando è passato l’agente per un controllo (poco prima alcuni agenti gli avevano detto di smettere di cantare, ma lui ha fatto finta di niente), lo abbia colpito con un pugno al volto, spaccandogli il labbro e un dente. Il ragazzo – da quello che è stato raccontato da alcuni testimoni – avrebbe prima accettato di smettere di cantare nel solito punto dove lo fa ormai quasi tutti i giorni, ma mentre stava per andarsene, si è improvvisamente girato e ha colpito al volto l’agente della Polizia municipale.

L’agente è crollato in terra ma poi è ripresa la colluttazione tra i due che sono stati divisi a fatica. I due sono stati portati via da un’ambulanza e da un’automedica per accertamenti. Il ragazzo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel parapiglia si è "infilato" anche un uomo, un pittore che sta esponendo alle Clarisse in questi giorni, che è stato denunciato per aver intralciato l’operazione della Polizia. Non è la prima volta che l’artista di strada si ritrova a vivere episodi di scontro simili.

Poco tempo fa, il musicista era stato al centro di una colluttazione in seguito ad un controllo da parte di alcuni agenti della Polizia municipale, sempre in corso Carducci. In quell’occasione il ragazzo aveva incassato la solidarietà dei cittadini. Sono stati alcuni residenti ad aver presentato un esposto alla Procura per chiedere di abbassare il volume o che va a suonare da un’altra parte.