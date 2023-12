‘Prospettiva Grosseto’ si occupa di bambini giovani e anche anziani

"Prospettiva Grosseto", la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi dedica al capoluogo la diretta di stasera su Tv9 alle 21,25, per capire perché siamo considerati "ottimi" per l’offerta ai giovani (5°posto assoluto in Italia) e meno per quella riservata ai "bambini"(49°). Per gli anziani la classifica è peggiore: siamo ottantesimi nel Bel Paese. Giancarlo Capecchi ne parlerà con il professor Mauro Camuffo, profondo conoscitore, un’autorità della materia, con l’architetto Cecilia Gentili e con l’assessore alla pubblica istruzione Angela Amante.