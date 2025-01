Prorogata al 22 ottobre la scadenza della call for ideas “My green week in Grosseto”

Grosseto, 4 ottobre 2021 - Si è svolto nella sala del Museo di storia naturale della Maremma il workshop di presentazione della call for ideas del progetto “iPlace” di cui la città di Grosseto fa parte insieme ad altre nove realtà europee. Obiettivo del workshop era presentare e rilanciare “My Green Week In Grosseto – La Mia Settimana Verde A Grosseto”, la call for ideas finalizzata a raccogliere proposte culturali, artigianali, commerciali, ricreative o sociali per la costruzione di un’offerta territoriale che estenda la stagione turistica e differenzi i target di visitatori sul territorio di Grosseto, promuovendo contemporaneamente il protagonismo delle diverse risorse sociali del territorio. La call è aperta alle proposte di singoli, gruppi, associazioni, professionisti, imprese, artigiani, commercianti, guide turistiche e ambientali, operatori turistici, agenzie, scuole, istituti scolastici e università e ogni altro soggetto interessato in grado di proporre attività in linea con gli obiettivi del progetto. Vista l’importanza del progetto, l’Amministrazione ha deciso di prorogare la scadenza della call: ci sarà dunque tempo fino al 22 ottobre per poter elaborare e avanzare le proposte. Per farlo basterà riempire il form online disponibile a questo link descrivendo le attività proposte e come queste rispondano ai criteri e agli obiettivi elencati, indicando eventuali elementi migliorativi e/o promozioni che i proponenti intendano attivare nel caso in cui siano selezionate dai travel blogger. Le attività risultate ammissibili saranno inserite senza costi per i proponenti all’interno di una piattaforma web di promozione in lingua italiana e inglese, e andranno così a costituire un “catalogo” da cui travel blogger nazionali ed internazionali individuati dal progetto potranno scegliere per comporre la propria “green week”, sperimentando sul campo le iniziative selezionate e producendo contenuti originali di storytelling esperienziale da promuovere su piattaforme locali, regionali ed internazionali. L’Amministrazione comunale rinnova dunque l’appello alle tante e diverse realtà che animano il territorio affinché colgano questa importante occasione, promuovendo la call all’interno delle loro reti ma soprattutto avanzando proposte e attività di diverso genere integrate tra loro.