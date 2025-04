"Proprio una bella esperienza". La scuola Sant’Anna protagonista

"E’ stata proprio un’esperienza bella". Di poche parole, ma sincere e dritte al punto della situazione. Gabriele Guidarelli ha un biglietto tutto pronto per la finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo a Palermo. Gabriele è un alunno della scuola Sant’Anna, frequenta la classe 3A. "E’ stato un bel traguardo per la nostra scuola – afferma Roberto Gerali, coordinatore didattico del Sant’Anna – ed è la prima volta che si consegue questo successo. Siamo stati l’unica scuola ad aver partecipato alle selezioni, quindi abbiamo rappresentato la provincia grossetana. Siamo contenti di questa partecipazione, non tanto per la competizione ma per la valorizzazione dei bambini. Sono stati cinque dei nostri alunni ad aver partecipato alla finale di area all’Università di Siena. Gabriele ha dimostrato di avere doti particolari nella matematica, c’è stato un bellissimo coinvolgimento delle classi che hanno seguito i loro compagni nelle prove. Un bel momento come istituto per mettersi alla prova".

"Per noi genitori é stata un’emozione grande – dice Veronica Spolzonino, mamma di Gabriele –. Quando hanno fatto il nome di mio figlio Gabriele durante l’elezione del vincitore, mi sono commossa e non ho trattenuto l’emozione. Gabriele è sempre stato un bambino bravo a scuola, legge tanto anche in biblioteca, è molto curioso. Prima è risultato migliore della classe nella prima prova, poi nuovamente nella seconda prova, poi la finale a Siena. Ha eseguito la prova con freddezza. E’ stato bravo, i suoi compagni lo hanno accolto con un grande applauso".

Gli altri alunni che hanno preso parte alle prove matematiche sono Adele Tetrao di quinta, Flavio Marietti e Sofia Laganga di quarta.

Maria Vittoria Gaviano