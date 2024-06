Pronto il cartellone degli eventi. Magliano e frazioni: via alla festa

A Magliano è tutto pronto per vivere un’estate all’insegna di eventi, concerti e mostre. Anche quest’anno, infatti, il Comune ha deciso di riunire, in un unico cartellone, una serie di iniziative che andranno ad interessare il paese e le frazioni Montiano e Pereta. "Il nostro è un territorio ricco di eventi e di energie che abbiamo deciso di sostenere e canalizzare in un unico calendario – spiega Alessia Rossi, consigliera con delega alle Manifestazioni culturali – in modo da presentare un’offerta più ampia possibile sia ai cittadini che ai turisti e ai visitatori che scelgono i nostri meravigliosi luoghi. Accanto, quindi, a manifestazioni già consolidate che stanno crescendo e assumendo sempre più importanza, come Vinellando, ci sono tante altre attività che spaziano dalla musica all’intrattenimento, passando per il cinema e altre forme d’arte e che, distribuendosi sui tre mesi estivi, potranno attirare e divertire un pubblico ampio".

Dopo il concerto dei Dirotta su Cupi che ha aperto la stagione, il raduno bandistico "Bande al Torrione" e la serata musicale a Montiano, con il gruppo Alta Quota, oggi, allo Chalet di piazza Marconi a Magliano, è in programma l’esibizione della scuola di danza Odissea 2001. Da venerdì a domenica, Festa del solstizio d’estate a cura della Proloco di Magliano, mentre sempre venerdì alle 21, in occasione della festa nazionale della musica, appuntamento al Torrione di Magliano con il Corpo bandistico "Verdi", i Madrigalisti e il Coro delle donne di Magliano. Sabato, alle 19, sarà inaugurata la mostra d’arte "Manlio Amodeo e Savina Tavano" in corso Garibaldi a Magliano, a cura dell’associazione Dialogues. Domenica appuntamento con lo sport: alle 9, infatti, avrà il via la gara podistica "Stramagliano urban trail", a cura dell’associazione Team Marathon Bike Grosseto. Molti eventi anche nelle frazioni. Da venerdì 28 a domenica 30, alle 21, Montiano si anima con l’evento "C’era una volta il Charly", organizzato dalla Proloco di Montiano, a Pereta, sempre venerdì 28, la Proloco promuove alle 19 l’Aperi jazz con Midian Jazz Trio e alle 21.30 il concerto di Mauro Grossi, Ares Tavolazzi e Andrea Roventini. Venerdì 28, serata musica al bar Kaleidos di Magliano, mentre sabato 29, cinema sotto le stelle al Torrione. Il jazz sarà protagonista a Pereta anche sabato 29 giugno: alle 19 Aperi Jazz con Midian Jazz Trio e alle 21.30 Lino Patruno Jazz Show.