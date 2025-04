Pronti per la fase europea . RoboGal, ’Galilei’ sul podio

Sono sul podio, con un ottimo secondo posto, i ragazzi della squadra RoboGal della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei Grosseto, che hanno partecipato ai Campionati Nazionali Robocup Junior Academy 2025, disputati a Pescara dal 11 al 14 aprile. E c’è di più: la medaglia d’argento vale la qualificazione alla fase europea dei campionati, nella categoria Rescue Line U14.

In questa competizione i partecipanti si sfidano nella progettazione e programmazione di robot autonomi in grado di interagire con l’ambiente e di affrontare un percorso accidentato, simulando situazioni di emergenza e soccorso in un ambiente urbano, superando ostacoli e difficoltà di vario tipo, seguendo una linea nera di forma variabile e insidiosa che deve essere rilevata dai sensori del robot.

La competizione promuove il problem solving, le competenze Stem e la creatività, così come le abilità sociali degli studenti coinvolti nel raggiungimento di un obiettivo comune lavorando in team. Gli studenti della Galilei - Filippo Bonari (3F), Greta Burgassi (3F), Ettore Del Furia (3B) e Agnese di Monaco (3A) - si sono preparati con impegno ed entusiasmo per questo appuntamento, partecipando alle attività laboratoriali previste dal progetto ’Sfide Robotiche’, supportati dalle docenti Alba Cerbucci e Maria Giulia Mattera, ed hanno arricchito le loro competenze interagendo con gli alunni partecipanti al laboratorio orientativo ’Stampa 3D per la Robotica’ guidati dal professor Andrea Tringali.

Una rete virtuosa tra alunni e docenti, sostenuta e promossa dalla dirigente scolastica del Comprensivo Grosseto 6, professoressa Verena Tassinari, che ha reso possibile ottenere un livello avanzato di competenze e risultati sorprendenti nella competizione, alla quale la Galilei partecipava per la prima volta.