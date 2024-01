Proloco, elezioni e assunzioni

La Proloco dell’Isola del Giglio ha eletto il suo nuovo direttivo e cerca un operaio per la manutenzione dei sentieri. Si tratta di una figura professionale da assumere con un contratto a tempo determinato da febbraio a ottobre. I requisiti richiesti sono: possesso di patente B, idoneità fisica a lavori pesanti e disponibilità a lavorare per gli eventi organizzati dalla Proloco (quindi anche in orario serale e festivo). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae alla mail della Proloco [email protected]. L’associazione comunica inoltre che l’assemblea dei soci, riunita nella sede della Proloco in via Provinciale a Giglio Porto, ha provveduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo. I soci hanno votato e dichiarato eletti i seguenti candidati, che al loro interno hanno assegnato le cariche sociali: Alessandro Centurioni (presidente), Ilva Danei (vicepresidente), Giulia Bancalà (segretario), Gaia Rum (tesoriere), Giulio Filippini e Riccardo Bancalà.