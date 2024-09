programmazione

1Quattro film per un weekend. Al Nuovo cinema Tirreno non si lascia, ma si quadruplica. Nella sala polifunzionale di Borgo Carige sarà proiettato "Cattivissimo me 4" oggi, domani e alle 18.30.

Oggi alle 21.30, ci sarà "Tatami" di Nattiv e Ebrahimi; domani, sempre alle 21.30, sarà proiettato "Cattiverie a domicilio" di Thea Sharrock e domenica alle 21.30, sarà la volta di "Past lives" di Celine Song.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it