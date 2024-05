Scoprire la bellezza del mare. Per gli alunni di elementari e medie torna il progetto "VelaScuola"

Monte Argentario, 7 maggio 2024 – Lo Yacht Club Santo Stefano porta la vela e la cultura del mare nelle scuole del territorio. Per il secondo anno consecutivo lo Ycss promuove attivamente sul territorio il progetto "VelaScuola", con la Fiv e il Ministero della Pubblica istruzione. Obiettivo avvicinare i giovani in età scolastica allo sport della vela, approfondendo la conoscenza del mare e delle sue bellezze e promuovendo un sano rispetto per l’ambiente.

Il comprensorio scolastico coinvolto è quello di Monte Argentario, Giglio e Albinia, con un totale di circa 300 studenti della scuola primaria e secondaria. "Il VelaScuola è il veicolo più efficace per generare e sviluppare una sana cultura nautica anche attraverso la scoperta del mondo sportivo-marinaresco – spiega Paola Sguera, responsabile dello Yacht Club Santo Stefano per il progetto –. Le classi coinvolte apprenderanno in modo graduale e progressivo elementi culturali relativi all’ambiente marino, al rispetto del mare e delle sue forme di vita, alla meteorologia, alla navigazione e alla sicurezza". Marco Poma, vicepresidente dello Yacht Club Santo Stefano, sottolinea inoltre che "le scuole rappresentano, date le caratteristiche dell’utenza, un ottimo punto di partenza per iniziare l’avvicinamento al mare e allo sport della vela. La naturale predisposizione dei bambini alla scoperta, lo spontaneo entusiasmo verso le novità e l’incredibile capacità di apprendere, determinano le migliori condizioni per una corretta educazione civica e marinara".

Gli istruttori Fiv dello Yacht Club Santo Stefano, Leonardo Perillo e Giacomo Pingelli, saranno impegnati complessivamente per 21 giornate: 14 di didattica in classe e 7 dedicate alle uscite in mare.