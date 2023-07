Progetto finanziato dal Flag Pescherecci più "green"

MONTE ARGENTARIO

Motori meno inquinanti e meno energivori grazie a una miscela di idrogeno prodotta quando il motore è acceso. L’innovativo sistema, chiamato Hymoov, è stato presentato durante il progetto Ferst finanziato dal Flag Costa d’Argento.

"Si tratta del primo progetto pilota in Europa in questo ambito – ha spiegato il responsabile consulenza e risorse Luigi Jovacchini –. Un lavoro tra pubblico e privato per rendere più sostenibile ciò che ci circonda. Grazie a questa sperimentazione troveremo fondi da Bruxelles e fondi regionali per far sì che la sperimentazione diventi un progetto industriale".

Il progetto è una sperimentazione innovativa che punta alla riduzione delle emissioni dei gas di scarico e di CO2 nel settore della pesca attraverso l’efficientamento energetico e la valorizzazione del pescato in termini di sostenibilità. Interessati nell’innovativa sperimentazione due pescherecci di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, il Città di Viareggio e il Ledo, i quali sono stati dotati di un dispositivo che produce idrogeno quando il motore a scoppio dell’imbarcazione è acceso.

"Il nostro target è il miglioramento della combustione dei motori – hanno spiegato i responsabili di Acca Industries, Andreas Hummer e Stefano Corsi –. Abbiamo rilevato i parametri per verificare i consumi: nel Città di Viareggio nei primi cinque giorni è iniziato un processo di decarbonizzazione con il -25% Co2 e il -20% di idrocarburi. Negli otto giorni di sperimentazione sul Città di Viareggio abbiamo un risparmio del 14,86% grazie all’immissione dell’idrogeno, sul Ledo abbiamo anche raddoppiato la quantità di idrogeno immesso e ci aspettiamo dati ancora maggiori dopo i tre giorni di sperimentazione. I risultati in una situazione continuativa portano invece a un 20% di riduzione dei consumi, riduzione della Co2, riduzione drastica delle emissioni e la riduzione Nox. Il sistema è sicuro e funziona solo a motore accesso. Il sistema è composto da una cella elettrolitica brevettata dall’azienda e ha ricevuto i pareri positivi del Rina Divisione Marine per la certificazione della metodologia, ma saranno comunque necessari ulteriori sperimentazioni prima di vedere il prodotto sul mercato".

Nel frattempo, il Flag Costa d’Argento giunge a conclusione. Dei quattro gruppi di azione presenti in Toscana se ne formerà poi uno unico a livello regionale.

Andrea Capitani