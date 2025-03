Profumo di vini. Al Granaio oggi ’mareMMMa’

Ci siamo, oggi va in scena la sesta edizione di ’mareMMMa, la natura del vino’, evento diventato negli anni la più grande selezione di etichette del territorio e che ora vedrà 124 aziende per un totale di 592 vini. L’evento, che consente agli operatori di degustare un ampissimo e completo ventaglio di referenze di tutte le Doc e Docg della Maremma Toscana (Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano), si svolgerà nella tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese. Per la prima volta i produttori saranno presentati in base all’ubicazione del vigneto, raggruppati quindi per Comune. Un vero e proprio viaggio attraverso la vitivinicoltura maremmana.