"Problemi strutturali". La piscina rimane chiusa

La piscina comunale di Gavorrano rimarrà chiusa per la stagione 20232024 per consentire di effettuare alcuni importanti interventi impiantistici e strutturali necessari per la fruizione in sicurezza dell’impianto natatorio. Le verifiche sulla staticità strutturale richieste dalla Asl in conseguenza delle infiltrazioni di acqua dalle vasche con conseguenze visibili nel piano interrato hanno dato esito positivo consentendo la riapertura dell’impianto nella stagione corrente. Tuttavia, sono purtroppo emerse problematiche relative alla copertura che pregiudicano seriamente la sicurezza degli utenti della piscina. Il tipo di copertura e la tipologia dei danni dai quali è compromessa rendono del tutto sconsigliabile una riparazione parziale. Il progetto, che sarà consegnato nelle prossime settimane, consentirà di realizzare tutti gli interventi necessari alla riqualificazione mediante stralci funzionali finanziati sia con risorse proprie dell’ente che con accesso a finanziamenti regionali e statali.