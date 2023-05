Priscilla Schiano "Grazie a tutti coloro che ci hanno votato"

Priscilla Schiano ci ha provato e riprovato: dopo la sconfitta del 2018 si è ripresentata alle urne con una sua lista, appoggiata tra gli altri da Forza Italia e Lega, per far tornare una donna sulla poltrona di primo cittadino dopo Susanna Agnelli. E analizza così il voto delle ultime elezioni dopo la sconfitta. "Vorrei innanzitutto ringraziare le 2132 persone che hanno votato la lista Argentario nel Cuore e che hanno creduto in noi – le sue parole –. Poi vorrei ringraziare i 16 candidati consiglieri che hanno condiviso con me questo percorso con passione e correttezza e la mia grande famiglia, che mi ha sostenuta in tutte le mie scelte e che non mi ha mai abbandonata, tutti coloro che hanno riconosciuto in me quelle caratteristiche giuste per un sano governo e che mi hanno sostenuta fino alla fine. Mi sono riproposta con passione e coraggio, consapevole che sarebbe stata una "battaglia" dura. Non sarò io alla guida del nostro comune, ma sono orgogliosa di aver mostrato quella che sono, senza artifici o poteri forti alle spalle e senza scendere a compromessi. Ma ho capito, e lo potevo fare solo attraverso questo percorso, che non vince chi si offre ma chi promette. Che l’Argentario non vuole osare, che non siamo pronti al cambiamento, che non siamo pronti a scommettere sul nuovo che avanza ma si preferisce rimanere attaccati al passato". E prosegue. "Per due volte in questi ultimi 10 anni si è scelto un candidato di circa 70 anni per un governo a tempo – aggiunge Schiano –. Questa è la nostra lungimiranza. Con Arturo non ho nulla di personale se non la sempre ferma convinzione che doveva lasciare il posto ai giovani. Così non si crescerà mai. Complimenti a lui e alla sua squadra, auguro a tutti loro un buon lavoro".