Principio d’incendio al Pronto soccorso

Momenti di paura ieri intorno alle 22 al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. A un certo punto da una stanza interna al Pronto soccorso è iniziato a filtrare del fumo denso. La causa era una coperta che stava bruciando, dopo che, almeno secondo una prima ricostruzione, una paziente, con problemi psichiatrici le aveva dato fuoco. Medici e infermieri hanno chiamato i Vigili del fuoco, che hanno prontamente spento il principio di incendio. Ma il fumo aveva ormai saturato i locali interni al Pronto soccorso. Per questo motivo è stato deciso di spostare con le barelle i pazienti, che si trovavano nelle stanze interne del Pronto soccorso, alla sala accettazione.

Anche i parenti dei pazienti, che erano presenti, sono stati allontanati in una zona sicura. La stanza andrà bonificata prima di potere essere riutilizzata. Per un po’ di tempo l’attività del Pronto soccorso si è fermata con ancora molte persone in attesa.