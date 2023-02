Primarie: si sceglie tra Bonaccini e Schlein

Si svolgono oggi le primarie del Partito Democratico per l’elezione del segretario nazionale. Si sfideranno per la segreteria Elly Schlein e Stefano Bonaccini, cioè i due candidati maggiormente votati nella prima fase delle convenzioni riservate agli iscritti e alle iscritte del Partito democratico. In Toscana si vota anche per il rinnovo della segreteria regionale con due candidature legate a quelle nazionali: Emiliano Fossi è il candidato per la guida del Pd regionale per la mozione Elly Schlein e Valentina Mercanti èinvece la candidata per la mozione Stefano Bonaccini. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei 49 seggi che saranno allestiti in tutta la nostra provincia grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari. Per votare occorre presentarsi al seggio con un documento d’identità e preferibilmente con la tessera elettorale. Inoltre al momento del voto l’elettore delle primarie dovrà sottoscrivere un documento in cui dichiarerà di condividere le politiche del Partito Democratico.Ecco dove oggi si vota, comune per comune, sezione per sezione. Arcidosso Sala consiliare per tutte le sezioni elettorali afferenti. Campagnatico presso Roselle (Terme Leopoldine). Capalbio piazza Ignazio Silone 26. Castel del Piano: Monte Giovi al Centro polifunzionale in via del Ponte (dalle 8 alle 13) Monte Nero nella Sala Civica in...