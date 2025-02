"Prima Follonica resiste e sarà di maggioranza"

FOLLONICA"La lista civica Prima Follonica gode di ottima salute, anzi, mai come adesso l’unità di intenti è forte e sentita da tutti i suoi componenti". Lo dice Leandro Senesi, coordinatore della lista civica dopo l’adesione nel gruppo misto di Riccardo D’Ambra. "Rimaniamo forza di governo – aggiunge – soggetto politico della coalizione di maggioranza. Certo dispiace non avere più il consigliere, ma la nostra lista può sempre contare sull’assessore Goti, oggi più che mai sostenuta da tutti i componenti la lista stessa, i quali, consapevoli del buon lavoro portato avanti dall’assessore in questi mesi, ribadiscono il loro totale appoggio e piena fiducia. Siamo un gruppo di persone aperte al dialogo, avulse da personalismi, convinti che le diversità siano una forza e non una debolezza". "Noi rimaniamo ben saldi a quanto promesso ai cittadini – chiude – e continueremo a far presente e a portare sui tavoli di lavoro gli argomenti che ci hanno spinti ad impegnarci personalmente, al fine di dare un contributo all’amministrazione".