Prezzi per tutti i gusti per chi ama questa attività

La passione della pesca sportiva non sembra destinata a diminuire in tempi brevi su tutta la costa maremmana dove, in realtà, sembrano diminuire i pesci di tutte le specie per vari fattori che partono dallo stessa pesca sempre più agevolata dalle tecnologie, alla pesca illegale, all’inquinamento finanche ai cambiamenti climatici stagionali che sempre più influenzano i cicli di riproduzione e migrazione di tutte le specie di pesci del mare e dei fiumi. Ne abbiamo parlato con Luca Marinari, titolare di Marinari Pesca a Fonteblanda, negozio di riferimento di gran parte degli appassionati di pesca della Costa d’Argento e della zona a sud del Parco della Maremma, che da anni serve clienti locali e turisti. "La mia impressione è che il numero dei pescatori sportivi non sia in calo – dichiara lui – chi ha la passione della pesca continua ad andare, spostandosi magari con più frequenza per cercare posti dove è possibile effettuare catture. Se mai abbandonano l’attività solamente coloro che lo facevano in maniera saltuaria durante l’anno, forse anche a causa dell’aumento di prezzi e caro vita che portano inevitabilmente a tagliare qualcosa. Ma chi ama pescare continua a farlo, anche spostandosi ed affinando le tecniche". Una delle peculiarità della pesca è che si può fare in vari modi, anche in base a quello che si può investire in attrezzatura, partendo da un semplice filo con amo fino ai mezzi più sofisticati: " Si è vero, per una canna da pesca con mulinello, filo e galleggiante si può partire anche con un investimento di soli 50 euro, più 1 euro di bigattini da usare come esca – conferma Luca Marinari – anche se spesso gli appassionati amano migliorare le loro possibilità con attrezzature sempre più valide e sofisticate che possono arrivare anche ad 800-1000 euro per canna e mulinello, sempre rimanendo al settore della canna da riva e della tecnica dello spinning, con lancio e recupero. Poi in realtà un vero tetto di spesa non esiste quando si cercano le attrezzature migliori".

S. Z.