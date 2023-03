Presto un raduno Jaguar Artemare e il club pronti all’organizzazione

Artemare Club ha incontrato ad un pranzo di soci del Jaguar Drivers Club il presidente Francesco Arcieri e il segretario Francesco Fazzalari, amico di lunga data del comandante Daniele Busetto, per far prevedere nel loro programma un raduno di queste stupende e famose automobili inglesi nella “Maremma Felix”. Il Jaguar Drivers Club è un sodalizio di possessori di Jaguar dal 1930 a oggi “with the patronage of British Embassy” e ha la sede di rappresentanza presso il Circolo della Pipa a Roma, conta più di ottanta soci.