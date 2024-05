Prestazioni sanitarie. Sostegno da Tema Vita

Banca Tema vicino alla salute dei propri associati. Quarto quarto anno consecutivo della campagna "Soci in salute, prevenzione è benessere" promossa fino al 29 giugno dalla mutua Tema Vita di cui Banca Tema è socio sostenitore. La campagna prevede per gli associati il rimborso delle prestazioni sanitarie ricevute in qualsiasi struttura sanitaria pubblica e privata o da medici specialisti, come visite specialistiche, analisi del sangue, diagnostica strumentale e cure fisioterapiche, del 40% con domanda cartacea e del 50 % online tramite sito Internet o app Tema Vita. Il rimborso sarà previsto anche per i figli minorenni dei soci. È possibile ottenere ulteriore sconto del 10 % se la prestazione sarà effettuata in centri convenzionati, con la possibilità dunque di arrivare fino al 60% del rimborso. "È – afferma Fabio Becherini direttore Banca Tema – un segno tangibile di vicinanza al territorio. Un vantaggio ulteriore è l’immediato accesso alla campagna e quindi rimborso senza dover attendere i trenta giorni classici per usufruire dei vantaggi. Andiamo ad abbattere i tempi di attesa sia per le prestazioni che per i rimborsi". "Con questa campagna – spiega Francesco Gentili, consigliere di amministrazione di Banca Tema e vicepresidente di Tema Vita – andiamo ad aiutare attraverso sussidi sanitari le famiglie, a cui vogliamo stare affianco. Nel post Covid molte famiglie si sono trovate difronte a dover scegliere se permettersi o meno una prestazione sanitaria". Per associarsi le tessere saranno dai 20 euro annui se si è soci della banca e under 30 ai 48 euro se clienti.

M.V.G