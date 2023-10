Presidenti e scrutatori. Via alle domande

Sono in pubblicazione sul sito del Comune di Monte Argentario due avvisi riguardanti l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale. Gli interessati al ruolo di presidente possono presentare domanda entro il 31 ottobre, indicando data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. La domanda può essere formulata, senza spese, anche sul modulo fornito dall’Ufficio elettorale comunale. Gi elettori disposti ad essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale hanno tempo fino al 30 novembre per farne domanda. La domanda per entrambe le funzioni, indirizzata all’Ufficio elettorale del Comune, può essere redatta, senza spese, sul modulo scaricabile dal sito del Comune.