Presi a bastonate. Due finiscono all’ospedale

Altro episodio di violenza in città nel tardo pomeriggio di ieri. Protagonisti alcuni ragazzi di origine nordafricana, che in piazza della Libertà a Grosseto hanno dato vita a una violentarissa. Tre giovani durante una colluttazione, si sono infatti presi a bastonate dopo alcuni istanti di animata discussione. Per due giovani sono stati necessari i soccorsi del 118 e sono stati quindi portati all’ospedale Misericordia: I due sono stati ripetutamente colpiti a bastonate da un terzo uomo,che è stato denunciato dagli agenti della Questura, intervenuti sul posto. Durante la rissa è stata danneggiata anche un’auto, che era parcheggiata in piazza della Libertà.