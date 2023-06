Presentazione del Libro di Marta Ottaviani 'Brigate Russe' domani alle 16.30

Si chiama "Brigate Russe" ed è il libro di Marta Ottaviani che domani alle 16.30 verrà presentato in sala Pegaso nel palazzo della Provincia. L’evento è organizzato dal circolo culturale "Nuovo Millennio" che ad un anno di distanza dall’ultimo dialogo con l’autrice proverà a capire come si è evoluta la guerra in Ucraina e quali sono le prospettive.

Marta Ottaviani è una giornalista milanese che si è affermata come punto di riferimento per l’interpretazione delle notizie che provengono dalla Turchia e dal 2019 ha iniziato a specializzarsi anche di Russia. Il suo libro ‘Il Reis, come Erdoğan ha cambiato la Turchia’ ha vinto il Premio Fiuggi Storia, sezione Inviato Speciale nell’edizione 2016.