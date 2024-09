Presentazione anche a Festambiente. Tutti "Insieme... sportivamente"

"Insieme…sportivaMente", il progetto della Provincia volto a coniugare lo sport e l’inclusione, promosso all’interno del "Game Upi, tutti in campo nessuno escluso", è stato presentato alla 36^ edizione di Festambiente.

Finanziato dal ‘Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale’ e promosso dall’Unione Province Italiane, Game Upi coinvolge 20 Province vincitrici di un finanziamento per la messa in campo di attività di sensibilizzazione sull’importanza della diffusione della pratica sportiva e dello sviluppo di abilità motorie anche nei giovani con disabilità. L’evento finale del progetto è rappresentato dai ‘Giochi interprovinciali’, che si svolgeranno per due giorni a Latina ad ottobre.

"Costruire una società più inclusiva e più sana deve diventare lo scopo di tutti – ha dichiarato a Festambiente, Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto –. Per questo siamo contenti di portare avanti il progetto ‘Insieme… Sportivamente’ con l’auspicio che non si esaurisca qui, ma possa trovare sbocco in interconnessioni con altre iniziative e realtà".

"La Provincia ringrazia i partner per il grande lavoro che stanno facendo per favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema delle Province, al servizio delle comunità di riferimento", ha commentato il presidente della Provincia Francesco Limatola.

La Provincia ha dato vita anche ad un comitato giovani composto da Edoardo Furi, Niccolò Amerighi, Damiano Rosichini, Maciej Vella, Edoardo Bramerini, Cristian Marchini e Lorenzo Mantiglioni.