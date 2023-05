Presentato il nuovo esecutivo Pronta la squadra di Arturo Cerulli Due donne tra i cinque assessori

Il sindaco Arturo Cerulli ha sciolto le riserve e presentato ieri mattinala squadra degli assessori con le relative deleghe. Affiancheranno il primo cittadino cinque assessori di cui due, il vice sindaco e un assessore esterno, di Porto Ercole, mentre gli altri tre sono di Porto Santo Stefano. La giunta è composta da Michele Lubrano, imprenditore di Porto Ercole di 55 anni, vicesindaco e assessore con deleghe a Lavori pubblici, Protezione civile, Attuazione Prp e messa in sicurezza del porto di Porto Ercole; Chiara Orsini, libera professionista di 35 anni, assessore con deleghe a Turismo, Cultura, Sport, Commercio; Michele Vaiani, impiegato di 39 anni, assessore con deleghe a Economia del mare e Ambiente; Paola Pucino, avvocato di 50 anni, assessore con deleghe a Sanità, Sociale e Pubblica Istruzione. Assessore esterno sarà Silvano Scotto, libero professionista di Porto Ercole di 32 anni, con deleghe a Bilancio, Tributi e Partecipate. Il sindaco ha trattenuto a sé lo svolgimento di tutte le funzioni delle materie non assegnate nel decreto di nomina degli assessori. Nei prossimi giorni saranno inoltre rese note le deleghe che saranno conferite ai consiglieri comunali e gli altri incarichi.

Dopo la presentazione la giunta si è riunita per deliberare i primi atti, mentre in serata il sindaco con il suo team e i simpatizzanti hanno nuovamente festeggiato la vittoria elettorale nel giardino della casa di Arturo Cerulli. Nel frattempo è stato anche convocato il primo consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo. La seduta inaugurale è stata convocata per lunedì alle 9 in prima convocazione e in seconda convocazione martedì alle 10. Tra i punti che saranno trattati nell’ordine del giorno della prima adunanza ci sarà la convalida degli eletti per il mandato amministrativo 2023-2028, il giuramento del sindaco, la comunicazione dei componenti della giunta comunale, la nomina delle commissioni elettorale e quella per la formazione dell’elenco dei giudici popolari, l’elezione del presidente del consiglio comunale. Inoltre è prevista l’approvazione del piano tariffario per l’applicazione della Tari (tariffe Tari 2023). La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it

Andrea Capitani