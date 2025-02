Presentato "Cluster Sport". Servizio al fianco delle imprese

Si è tenuto al Caffè Carducci il primo incontro del nuovo Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto, un’iniziativa volta a creare un punto di riferimento per imprese, professionisti, associazioni e società sportive del territorio. L’obiettivo del cluster Sport è duplice: da una parte, favorire la creazione di una rete tra le varie realtà del mondo dello sport, incentivando sinergie, collaborazioni e la nascita di progetti innovativi per lo sviluppo del settore; dall’altra, garantire alle imprese e alle associazioni sportive un supporto concreto in ambito sindacale, legale, fiscale e del lavoro.

"Il mondo dello sport rappresenta un comparto fondamentale sia dal punto di vista economico che sociale. Con la nascita di questo Cluster vogliamo mettere a disposizione delle realtà sportive del nostro territorio competenze e servizi specifici per affrontare al meglio le sfide del settore", dice Emiliano Calchetti responsabile di Confartigianato Imprese Grosseto.

Il gruppo sarà guidato Clarissa Sansoni titolare di "Officina 18 Pt Studio", centro di allenamenti personalizzato a Grosseto.

L’incontro inaugurale ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo dello sport locale, evidenziando la forte necessità di un’organizzazione che possa supportare e valorizzare le attività sportive.

Il Cluster Sport di Confartigianato sarà un luogo di confronto, crescita e innovazione, con un’attenzione particolare alle esigenze delle piccole e medie imprese che operano nel settore sportivo.

Per ulteriori informazioni e per aderire al Cluster Sport, è possibile contattare Confartigianato Imprese Grosseto rivolgendosi nella sede di via Monte Rosa, a Grosseto, oppure telefonando allo 0564 419611.