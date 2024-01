Presentata la rassegna ’Scarlino Oltrecielo’. In inverno come se fosse sempre estate

Scarlino come punto di riferimento per la cultura e gli eventi della Maremma Nord. Ambizioni che prendono forma grazie alla collaborazione tra il Comune di Scarlino e Maurizio Vanni, museologo, storico dell’arte, docente di Museologia all’Università di Pisa: è da qui che nasce la rassegna "Scarlino Oltrecielo. La bellezza che accoglie". Da fine gennaio a fine aprile a Scarlino saranno organizzati eventi, mostre, laboratori e spettacoli su tre temi differenti: il gioco, l’identità al femminile e l’ambiente. "L’incontro con Maurizio Vanni e la sua startup a vocazione sociale Omina – dice la sindaca di Scarlino Francesca Travison – è stato la scintilla da cui è nato il progetto. Un progetto ambizioso che ha più obiettivi, culturali, turistici, economici e che ha al centro la volontà di rendere Scarlino un punto di riferimento per i maremmani e per chi viene in vacanza nella nostra provincia".

La rassegna prenderà il via a fine gennaio, per poi svilupparsi a febbraio, marzo e aprile. Ogni mese saranno proposti tre appuntamenti. A febbraio ci saranno appuntamenti legati al Carnevale (martedì 8 e giovedì 13 febbraio) e una giornata dedicata alla "Festa del gioco" (sabato 24 febbraio). Da venerdì 8 a domenica 10 marzo sarà la volta di "Identità al femminile", una kermesse dedicata al pianeta donna in tutti i suoi aspetti. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile "Salviamo il pianeta Festival": una tre giorni che affronterà i temi relativi all’ambiente e che avrà il suo momento clou con il seminario nazionale "La cultura della sostenibilità al tempo della transizione energetica". Per ogni sezione del progetto è prevista la consegna di un riconoscimento alle personalità di spicco che saranno ospiti a Scarlino.